На Купянском направлении украинские военнослужащие стойко держат оборону.

Российские оккупанты снова неудачно попыталися наступать на нескольких направлениях, в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины рассказали, где захватчики потерпели неудачу.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook. Отмечается, что противник сосредотачивает свои основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В течение суток там произошло 28 боевых столкновений.

"На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. В течение суток противник вел безуспешные наступательные действия южнее Новоселовского Луганской области. В том же районе нанес авиационный удар", - сообщили в Генштабе.

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На Лиманском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия восточнее Веселого Донецкой области. Нанес, в частности авиационных ударов в районах Невского и Белогоровки Луганской области и Ивано-Дарьевки, Федоровки и Раздоловки Донецкой области.

"На Бахмутском направлении наши защитники успешно отбили все вражеские атаки в районе юго-западнее Андреевки Донецкой области", - говорится в сообщении.

На этом направлении российские захватчики нанесли авиационный удар в районе Дилиевки Донецкой области, от вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

"На Авдеевском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Первомайского и нанес авиационный удар возле Нью-Йорка Донецкой области", - сообщили в Генштабе и добавили, что оккупанты также совершили артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов.

На Марьинском направлении силы обороны Украины продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Марьинки. Там же враг нанес авиационный удар, а также обстрелял более 10 населенных пунктов.

"На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки и нанес авиационный удар в районе Благодатного Донецкой области", - говорится в сообщении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. "Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах", - отметили в Генштабе.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие. В течение суток враг нанес авиационные удары в районах Волфиного Сумской области и Устиновки Харьковской области, а также совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 20 населенных пунктов.

На Запорожском и Херсонском направлениях российские захватчики сосредотачивают свои основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения украинских войск.враг там нанес авиационный удар в районе Никольского Херсонской области и совершил артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов.

"В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - говорится в сообщении.

Последние новости с фронта

Как сообщал УНИАН, в своей вечерней сводке сегодня, 15 июля, Генштаб ВСУ отметил, что авиация Сил обороны Украины за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава врага. В течение суток было уничтожено шесть разведывательных беспилотников российских оккупантов.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два склада боеприпасов, четыре артиллерийских средства на огневых позициях и два средства противовоздушной обороны российских захватчиков.

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