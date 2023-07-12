Украинские воины выбивают врага с позиций.

Вооруженные Силы Украины имеют частичный успех в наступлении в направлении Бердянска. Инициатива на поле боя в руках наших защитников.

Как сообщил спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире национального телемарафона, ВСУ выбивают врага с позиций и продвигаются вперед.

"Бьем по противнику, ведем контрбатарейную борьбу, разминирование. Мудрость говорит, что саперы идут медленно, но не стоит их торопить. Враг оказывает ожесточенное сопротивление, мы давим и уничтожаем боевой потенциал россиян", — рассказал Шершень.

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По его словам, за прошедшие сутки на Таврическом направлении украинские воины ликвидировали 68 россиян, 156 - получили ранения, четверо - попали в плен. Кроме того, было уничтожено 22 единицы вооружения и техники.

"Оккупанты несут колоссальные потери, инициатива полностью на нашей стороне. Россияне подтягивают живую силу и старую советскую технику", — добавил спикер ВСУ.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как ранее сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 12 июля составляют около 235 тыс. 530 человек.

За прошедшие сутки произошло 29 боевых столкновений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг сосредотачивает основные усилия.

По последним данным, на Бахмутском направлении силы обороны освободили 24 квадратных километра, а на Бердянском и Мелитопольском - 169 квадратных километров территории.

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