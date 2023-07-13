Также было уничтожено 22 единицы военной техники противника.

На Таврическом направлении Силами обороны Украины уничтожены почти две роты российских захватчиков.

Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский в Telegram.

"За прошедшие сутки враг 25 раз атаковал наши позиции и совершил 615 обстрелов", - отметил бригадный генерал.

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В то же время, украинские артиллерийские подразделения Сил обороны Таврического направления выполнили 1337 огневых задач.

"За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более двух рот", - сообщил Тарнавский.

Также было уничтожено 22 единицы военной техники противника.

В частности, 3 танка, 1 ББМ, 2 пушки 2А36 "Гиацинт-Б", 3 БМ-21 "Град", беспилотный летательный аппарат "Орлан-10", БПЛА "Zala", самоходная артиллерийская установка 2С3 "Акация", зенитный ракетный комплекс "Бук", зенитный ракетный комплекс 9К35 "Стрела-10", 2 автоматизированные станции постановки препятствий Р330 "Житель" и автомобильная техника.

Кроме того, были уничтожены 3 склада боеприпасов врага и склад с горюче-смазочными материалами.

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