Роспропаганда распространяет видео, на котором, как утверждается, военные РФ якобы находятся в центре города.

Войска России вошли в город Суджа Курской области РФ, там продолжаются бои. Об этом передает "Суспільне" со ссылкой на военного, чье подразделение находится в Курской области.

"Это произошло на фоне того, что россияне установили огневой контроль над дорогой Юнаковка-Суджа - ключевым путем в город из Сумской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российские пропагандисты распространили видео, на котором, как утверждается, военные РФ якобы находятся в центре города. Когда было снято видео, неизвестно.

Видео дня

О продвижении в восточной части города со стороны поселка Мирный свидетельствует и карта мониторингового проекта DeepState по состоянию на 11 марта.

Ситуация в Курской области - актуальное

Напомним, Forbes сообщил, что украинские войска, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Отмечалось, что Суджа служила главной базой для 10-тысячной украинской группировки, которая удерживала значительную территорию в Курской области. И две недели назад российская группа операторов БПЛА нарушила украинские линии снабжения, совершив серию прицельных ударов вдоль основной дороги в Суджу.

Теперь, как отметили в издании, основная часть украинских подразделений, включая самые боеспособные бригады, похоже, осуществила организованную эвакуацию из Курской области, вернувшись на территорию Украины.

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