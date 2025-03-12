Костенко отметил, что инфомации о выходе Сил обороны из этого города нет.

Российские войска зашли частично в Суджу Курской области, а также зашли на территорию Украины, чтобы перерезать Силам обороны логистические пути. Об этом сказал секретарь оборонного комитета Верховной Рады Украины Роман Костенко на брифинге.

"Я утром разговаривал с бойцами, которые там находятся и они не подтверждают нашего полного выхода из Суджи. Там есть информация, что россияне зашли в определенную часть. Продолжаются бои. Россияне там контролируют определенную территорию, которая за рекой находится. Но информации о том, что наши полностью вышли из Суджи по состоянию на два часа назад нет", - сказал Костенко журналистам.

Он отметил, что ситуация на Курщине сложная, россияне давят. По его словам, сейчас украинское командование пытается стабилизировать ситуацию, задействуя резервы.

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Костенко отметил, что есть информация, что враг на некоторых направлениях зашел на территорию Украины. Он добавил:

"И пытается удерживать наши уже территории, чтобы перерезать нам логистику".

Ситуация в Курской области

Как сообщал УНИАН, российские войска имеют продвижение в Курской области РФ. Аналитики проекта DeepState отмечали, что россияне закрепляются и подтягивают свои силы в восточную часть города Суджа.

По их словам, наибольшая активность врага сейчас на востоке, где он продвинулся в районе Мирного и Зозулевки. Также противник закрепляется и подтягивает свои силы в восточную часть города Суджа.

Между тем, отмечается, Силы обороны занимают соответствующие рубежи для сдерживания давления российских войск, чтобы стабилизировать ситуацию, но "дается это крайне трудно".

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