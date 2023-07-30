Александр Сырский отметил, что теперь этот район доступен для ударов украинских артиллеристов.

Украинские военные продолжают превращать российскую военную технику в металлолом. Наши защитники уничтожили вражеский комплекс "Бук".

Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский сообщил, что уничтоженная российская техника прикрывала небо, но бойцы подразделения воинской части А1108 метко отработали. Теперь район открыт для работы артиллеристов ВСУ.

"За 5 минут он ("Бук" - УНИАН) был уничтожен. Так наши военные открыли целый район для свободной "работы" друзей-артиллеристов. Теперь, они могут беспрепятственно работать по вражеским складам, пехоте и технике", - написал Сырский в своем Telegram-канале.

Потери России в Украине по состоянию на 30 июля 2023 - что известно

Общие боевые потери армии Российской Федерации с начала полномасштабного вторжения в Украину ориентировочно уже составили 245 700 человек. Только за минувшие сутки, 29 июля, украинские защитники ликвидировали 480 российских захватчиков.

Кроме того, наши защитники почти за полтора года войны уничтожили тысячи единиц различной техники россиян, в том числе артиллерии, танков, дронов и прочее.

Вас также могут заинтересовать новости: