Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "Стрела", 12 пушек и две станции РЭБ.

Авиация сил обороны за сутки нанесла 18 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, уничтожено много вражеской техники и вооружения, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили один зенитный ракетный комплекс "Стрела", 3 района сосредоточения личного состава и военной техники, 12 орудий на огневых позициях и две станции РЭБ противника.

Также отмечается, что авиация сил обороны уничтожила один зенитно-ракетный комплекс врага.

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Потери оккупантов - как отработали ВСУ сегодня

Ранее спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что возле Красногоровки ВСУ отбили несколько позиций, которые российские оккупанты удерживали с 2014 года.

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", за минувшие сутки на Херсонщине авиация нанесла два удара по секторам сосредоточения живой силы врага в Херсонском и Каховском районах. В результате уничтожено в частности, две крупнокалиберные пушки "Гиацинт" и "Мста", а также установки противовоздушной обороны типа "Бук" и лодка, переоборудованная под "работу" диверсионно-разведывательных групп.

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