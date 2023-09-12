На видео попала блестящая работа бойцов 30-й отдельной механизированной бригады.

Украинские защитники продолжают неустанно гнать российских оккупантов. В ходе одного из боев Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям россиян.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в своем Telegram-канале показал яркие кадры боя. Ролик демонстрирует всю мощь техники, которая находится на вооружении армии Украины.

"Замечательная работа, уничтоженный враг, яркие цвета", - говорится в комментарии к видео.

При этом Сырский указал, что это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.

"Умеют красиво работать. Слава героям", - подытожил командующий.

Ситуация на фронте по состоянию на 12 сентября - главные новости

В течение суток авиация Сил обороны восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. В то же время, украинские ракетчики поразили две единицы артиллерии врага, склад боеприпасов, пункт управления и ЗРК.

В свою очередь оккупанты нанесли три ракетных и 25 авиационных удара, а также осуществила 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Всего за сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений с врагом.

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