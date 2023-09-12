За сутки украинская авиация восемь раз ударила по районам скопления российских военных и их техники.

Украинские защитники и защитницы в течение суток совершили очередные меткие удары по вражеских позициях на фронте. В частности, удалось уничтожили российский склад боеприпасов и военную технику различных типов.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток авиация Сил обороны восемь раз ударила по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян. В то же время, украинские ракетчики поразили две единицы артиллерии врага, склад боеприпасов, пункт управления и зенитно-ракетный комплекс.

По данным Генштаба, россияне продолжают игнорировать законы и обычаи войны, использовать тактику террора, осуществляя обстрелы как военных, так и гражданских объектов. Так, в результате российских обстрелов за прошедшие сутки есть погибшие и раненые гражданские, разрушенные жилые дома и другая инфраструктура.

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Всего РФ за сутки нанесла три ракетных и 25 авиационных удара, а также осуществила 36 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

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Украинские защитники продолжают наносить россиянам значительные потери и постепенно продвигаться вперед. В частности, на Херсонском направлении за сутки силы обороны ликвидировали 52 российских военных. Также были уничтожены российские танки, РСЗО, пушки, артиллерию, беспилотники, лодка, станции радиоэлектронной борьбы и комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

Всего с начала полномасштабного вторжения российские потери в войне с Украиной достигли 269 760 военных, из которых 550 ликвидировано украинскими воинами за прошедшие сутки. Также в целом уничтожено более 35 тысяч единиц российской техники и вооружения.

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