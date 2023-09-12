Украинские воины, в частности, ликвидировали несколько "Уралов".

Возле города Соледар Донецкой области, который находится в Бахмутском районе, украинские воины уничтожили немало техники российских захватчиков.

Противник понес потери благодаря слаженной работе "Команды Вялого" - аэроразведчиков 30-й отдельной моторизованной бригады им. князя Константина Острожского, и их побратимов из других подразделений, поделился командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский. Он также показал видео, на котором запечатлены результаты работы воинов.

"Под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов... FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны", - отметил генерал-полковник.

На опубликованном видео видно, в частности, как были нанесены удары по бронетехнике, "Уралам" и "КАМАЗу".

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Утром 12 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что наши воины продолжают контрнаступать южнее города Бахмут. 11 числа стало известно, что украинские воины на Бахмутском направлении за неделю освободили от противников около 2 квадратных километров земли. Кроме того, сообщалось, что бойцы заняли часть Опытного.

Стоит отметить, что РФ уже понесла огромные потери на украинской территории. Общие потери врага на 12 сентября 2023 года составляют примерно 269 тыс. 760 противников. Также уничтожено 4 тыс. 568 танков оккупантов.

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