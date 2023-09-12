Украинские войска сейчас вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

В эти сутки украинские защитники совершили удачный штурм российских позиций, в результате которого достигли частичного успеха в районах Клещеевки Донецкой области и Работино Запорожской области. ВСУ сейчас вытесняют противника и закрепляются.

Как сообщает Генштаб ВСУ, в течение суток на фронте произошло более 20 боевых столкновений с врагом.

Так, на Бахмутском направлении украинские войска успешно сдерживают россиян в районе Орехово-Васильевки Донецкой области. Кроме того, на Авдеевском направлении ВСУ отбили около 10 атак противника в районе Авдеевки Донецкой области, а на Марьинском - более 10 атак районе Марьинки.

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В то же время, на шахтерском направлении все атаки врага в районе Новомихайловки были успешно отражены украинскими защитниками, как и российские атаки на Запорожском направлении - в районе южнее Новодаровки Запорожской области.

По данным Генштаба, россияне продолжают бить по мирным населенным пунктам вдоль линии фронта. За сутки авиационных, артиллерийских и минометных обстрелов подверглись десятки сел и поселков.

Кроме того, Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском направлении, а также вести наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении. Там ВСУ уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

В частности, в Генштабе уточнили, что в результате штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районах Клещиевки Донецкой области и Работино Запорожской области. Украинские войска сейчас вытесняют противника с занимаемых позиций и закрепляются на достигнутых рубежах.

Война в Украине - россияне меняют тактику

Как сообщал УНИАН, на Луганщине россияне сейчас сосредоточились на поисках слабых мест в обороне ВСУ. Следовательно, враг переключил свои усилия на район Новоселовки.

В то же время, украинские бойцы продолжают наступление под Бахмутом и имеют успехи вблизи Бахмута, Клещеевки, Андреевки и Курдюмовки.

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