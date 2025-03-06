Ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери, подчеркнул главком.

С начала 2025 года на фронте Силы обороны Украины уничтожили около 91 тысячи российских оккупантов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский в Telegram.

По его словам, ежедневно оккупанты несут сокрушительные потери.

"Только с начала года потери российской армии в живой силе составили около 91 тысячи человек. Спасибо украинским воинам за стойкость, результативность в боевой работе и непоколебимую веру в нашу Победу", - отметил Сырский.

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Война в Украине - удары по РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 февраля бойцы Главного управления разведки и других подразделений Сил обороны Украины ударили по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.

Источники УНИАН в разведке отмечали, что в результате атаки на объекте прогремело не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

27 февраля авиация Воздушных сил Вооруженных сил Украины успешно нанесла удар по пограничной заставе ФСБ РФ в населенном пункте Белая Березка, что в Брянской области.

В результате точечного поражения уничтожена важная военная инфраструктура противника, в частности средства связи, усилители сигнала, оборудование для спутниковой связи и другие технические средства, которые использовались для координации боевых действий. Это существенно снизило возможности противника по управлению силами и средствами в регионе.

28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово.

Кроме того украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

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