Комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии.

В ночь на 26 февраля силами Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны совместно с другими подразделениями Сил обороны Украины был нанесен удар по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.

Как сообщили источники УНИАН в разведке, в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Отмечается, что власти государства-террориста признали факт атаки на Туапсе, а местные жители публикуют в сети фото и видео последствий поражения и сообщают об атаке также на местный морской порт.

По словам собеседника, комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии. Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в РФ, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, который также является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

В целом порт играет важную роль в поддержке военной логистики государства-террориста. Он используется для перевозки техники, боеприпасов и горючего для военных нужд, обеспечивает материально-техническое снабжение кораблей Черноморского флота РФ, в частности тех, которые задействованы в войне против Украины.

Украинские удары по территории государства-агрессора

Как сообщал УНИАН, ночью 24 февраля беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), в результате чего там возник пожар. Несколько российских телеграмм-каналов писали, что, по словам местных жителей, в районе Рязанского НПЗ под утро прогремели несколько взрывов, после чего там начался пожар.

Также Служба безопасности Украины и Силы специальных операций ВСУ продолжили введение "дроновых санкций" сразу против двух важных предприятий РФ, которые работают на вражеский военно-промышленный комплекс (ВПК) - Ильского нефтеперерабатывающего завода и нефтеперекачивающей станции "Кропоткинская".

По данным источников УНИАН, 17 февраля в районе Ильского НПЗ прогремело не менее 20 взрывов. На заводе начался пожар, который подтвердили даже местные власти. Этот завод включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. В феврале прошлого года дроны СБУ уже поразили этот завод. Тогда была повреждена установка первичной переработки нефти ценой 50 млн долларов США.

Второй успешной целью украинских беспилотников стала НПС "Кропоткинская". Это - крупнейшая нефтеперекачивающая станция "Каспийского трубопроводного консорциума" на территории России. В результате атаки НПС остановилась, ее вывели из эксплуатации. Сейчас перекачка нефти идет в обход этой станции.

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