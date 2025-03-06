Не стоит надеяться, что российский диктатор Владимир Путин будет готов поступиться своими амбициями.

Российская Федерация осуществляет подготовку для весенне-летнего наступления ее захватнических войск на территории Украины. Об этом военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев сообщил в эфире Радио NV.

"Мы должны понимать, что враг сейчас закладывает основы следующего весенне-летнего наступления на территории нашей страны. Надеяться на то, что Путин готов уступить свои амбиции, пожалуй, не стоит. Абсолютно четкая артикуляция всех руководителей Кремля не оставляет никаких сомнений. Я не знаю, в каких иллюзиях находится господин Трамп, но, очевидно, ситуация на поле боя, и результат этого поединка в российско-украинской войне будет определяться сугубо исключительно на поле боя", - подчеркнул Селезнев.

Эксперт подчеркнул, что фактор ресурсов для Украины остается ключевым, независимо от того, какого это касается участка фронта. В частности, наличие в достаточном количестве артиллерийских средств поражения позволяет Силам обороны Украины быть уверенными на поле боя. А отсутствие ресурсов создает большие проблемы.

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В то же время, как отметил эксперт, ситуация вокруг Покровска остается достаточно динамичной, но не стоит говорить, что украинская армия перешла к масштабному контрнаступлению.

"Это не соответствует действительности. Определенные контрнаступательные действия происходят. Улучшение определенного тактического положения на различных участках фронта южнее и юго-западнее Покровска - это произошло. Но, говорить о коренном изменении ситуации на поле боя не стоит", - подчеркнул Селезнев.

По его словам, наблюдаются попытки российских захватчиков продвинуться в сторону трассы между Днепром и Покровском для того, чтобы перерезать одну из ключевых логистических артерий.

"Не слишком ловко у врага это получается, но, тем не менее, он для реализации этой цели прилагает немало усилий, в том числе, использует очень драгоценную, как на нынешний момент, бронетехнику, чтобы только сунуть вперед", - сказал Селезнев.

Вместе с тем, он подчеркивает, что на других участках фронта наблюдается стагнация.

Он считает, что россияне пытаются искать слабые места в украинской обороне, и об этом может свидетельствовать, что сейчас на Торецком направлении фиксируется больше боестолкновений, чем на Покровском.

"Вполне вероятно, что сейчас российский генштаб определяется, что для него в ближайшей перспективе должно стать приоритетной целью - попытка полностью заблокировать нашу Покровско-Мирноградскую городскую агломерацию или возможно уже двинуться в сторону Константиновки, атакуя ее с юга", - сообщил Селезнев.

Отдельно эксперт сказал, что для него стало удивлением попытки россиян создать по меньшей мере на четырех участках плацдармы на правом берегу Днепра Херсонщины. Но эти попытки россиян привели к уничтожению их военных.

"Шансов у врага получить преимущество на юге Херсонщины нет никаких", - считает Селезнев.

Как сообщал УНИАН, недавно президент США Дональд Трамп решил приостановить отправку Украине всей военной помощи, согласованной еще во времена президентства Джо Байдена. Также у Трампа решили приостановить обмен с Украиной разведывательными данными.

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