Кроме того, украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов, в частности Ильский НПЗ.

В ночь на 28 февраля Силы обороны Украины уничтожили склад хранения термобарических боеприпасов российских захватчиков на временно оккупированной территории Донецкой области, в районе Селидово. Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Кроме того, как отмечается, украинские бойцы атаковали еще три важных объекта российских оккупантов. В частности, Ильский нефтеперерабатывающий завод (Краснодарский край РФ), который задействован в обеспечении российской оккупационной армии.

В Генштабе добавили, что результаты поражения уточняются.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 февраля бойцы Главного управления разведки и других подразделений Сил обороны Украины ударили по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу в г. Туапсе, что в Краснодарском крае РФ.

Источники УНИАН в разведке отмечали, что в результате атаки на объекте прозвучало не менее 40 взрывов и возник пожар, повреждено нефтеперерабатывающее оборудование.

Комплекс пораженных объектов играет важную роль в обеспечении военной логистики оккупационной российской армии. Нефтеналивной терминал в Туапсе является одним из крупнейших в РФ, а Туапсинский порт - один из ключевых российских грузовых портов в Черном море, который также является логистическим хабом, связанным с железнодорожной сетью, что позволяет транспортировать грузы из центральных и южных регионов РФ.

Впоследствии Генеральный штаб ВСУ подтвердил атаку на Туапсинский НПЗ и сообщил, что также были нанесены удары по аэродромам "Саки" и "Кача" на оккупированном крымском полуострове. Туапсинский НПЗ осуществляет переработку нефти заявленным объемом 12 млн тонн/год. Более 90% произведенных нефтепродуктов поставляется на экспорт. Также предприятие активно задействовано в обеспечении российской оккупационной армии. Есть информация о повреждении инфраструктуры завода.

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