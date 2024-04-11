В ряде населенных пунктов продолжаются бои, отметили аналитики.

Село Новомихайловка (Донецкая область), которое находится неподалеку от Марьинки, в центре внимания - противнику там удалось продвинуться.

О продвижении российских захватчиков в Telegram сообщили аналитики DeepState. "Враг продвинулся в Новомихайловке...", - отмечается в сообщении. По сведениям аналитиков, бои продолжались в Красногоровке, Богдановке, Роботино и Урожайном.

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Напомним, вечером 10 февраля эксперт немецкого издания BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке сообщил, что оккупантам удалось войти в село Новомихайловка.

Утром 11 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины в своей сводке написал, что за прошедшие сутки наши воины продолжали сдерживать оккупантов на Новопавловском направлении возле Новомихайловки, Георгиевки и Красногоровки. По сведениям Генштаба, там противники при поддержке авиации 16 раз пытались прорвать оборону наших защитников.

10 апреля в DeepState поделились плохими новостями из Донецкой области - аналитики утверждали, что россияне фактически начали держать под контролем посадки, расположенные между селами Уманское и Тоненькое.

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