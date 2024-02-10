Аналитик утверждает, что россияне заняли часть села.

Российские оккупанты вошли в Новомихайловку в Донецкой области, и смогли занять часть села.

Как сообщает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Рёпке, российские войска наступают с востока, юга и северо-востока.

"Ситуация в Новомихайловке становится критической для украинской армии. Российские оккупанты наступают на северном и южном флангах, а также в центре небольшого села. Сейчас они контролируют 10-15% его территории", — пишет Рёпке.

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Новомихайловка находится к югу от города Марьинка, который российские войска полностью разрушили в ходе многомесячного захвата.

Ситуация на Марьинском направлении - что известно

За последние сутки на Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага неподалеку Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. В этой местности оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявля, что ситуация в районе Марьинки сложнее и хуже, чем под Бахмутом.

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что оккупационные войска практически стерли с земли Марьинку. Местами даже фундамента на некоторых участках нет.

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