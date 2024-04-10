Противники пытались штурмовать окрестности Уманского, но потерпели провалы, отметили аналитики.

Российские оккупанты в Донецкой области фактически начали контролировать посадки, которые находятся между селами Тоненькое и Уманское.

Во вторник, 9 апреля, противники дважды пытались штурмовать южные окраины Уманского, они не жалеют ни живую силу, ни технику, сообщили аналитики DeepState в Telegram.

"На рассвете в бой была введена колонна из 15 ВВТ (единиц вооружения и военной техники, - Ред.), а уже в обед еще одна из 10 ВВТ", - говорится в сообщении. Аналитики добавили, что атаки оккупантов отразили воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады из состава Десантно-штурмовых войск украинской армии.

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"...Из плохого - за последние дни враг фактически стал контролировать посадки между Уманским и Тоненьким", - отмечается на канале.

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Экс-посол Великобритании в России Тони Брентон в середине марта прогнозировал, что противостояние между украинцами и россиянами на истощение может продолжаться еще в течение нескольких лет. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил, что точно никто не знает, когда завершится война.

В начале апреля офицер Вооруженных сил Украины Николай Мельник предупредил, что если наша страна не будет реагировать на информационные атаки, станет медлить с мобилизацией и выработкой собственного оружия, то будет иметь фатальные проблемы. Военный эксперт Алексей Мельник считает, что захватчики могут попытаться осуществить прорыв на одном из участков фронта.

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