Он подчеркнул, что Украина активизирует контрнаступление.

Украина никогда не пойдет на уступки России с точки зрения своей независимости и территориальной целостности. Следующие месяцы станут решающими в этой войне.

Об этом в интервью NHK заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

По его словам, Вооруженные силы Украины активизируют контрнаступление на юге, чтобы отвоевать всю захваченную оккупантами территорию. Ермак добавил, что затяжная война даст преимущество российским войскам.

По мнению главы ОП, если бои продлятся до зимы, украинским войскам будет все сложнее отвоевать свою территорию.

Ермак рассказал, что все обсуждения направлены на то, чтобы принять все возможные меры и достичь перелома в ходе боевых действий. Он призвал США и западных союзников ввести новые санкции против РФ и отметил, что Кремль продолжает использовать экспорт энергоносителей как рычаг для устранения санкций.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что на фронте продолжается борьба за юг и бои на Донбассе и Харьковщине.

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