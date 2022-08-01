Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что на фронте продолжается борьба за юг и жестокие бои на Донбассе и Харьковщине.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в социальной сети Facebook.

"Ситуация на поле боя за минувшие сутки не претерпела существенных изменений. Продолжаются жестокие бои на Донбассе, на Харьковщине. Продолжается борьба за юг нашего государства. Украинская артиллерия и разведка сделали уже много для того, чтобы снизить огневой потенциал оккупантов. И это чувствуется", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства поблагодарил всех украинских воинов, которые разрушают российскую логистику и уничтожают боеприпасы врага, и которые не оставляют оккупантам ни одного безопасного места на нашей земле.

"И также хочу сейчас поблагодарить партнеров, всех, кто поставляет Украине современную и эффективную артиллерию, ракетные системы. Сила демократического мира хорошо ощущается на поле боя в Украине этими неделями", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, также Зеленский ответил на петицию о сносе памятника Екатерине II в Одессе.

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