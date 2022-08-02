Самые большие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

За сутки украинские военные ликвидировали еще около 140 российских оккупантов.

Как сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, общие боевые потери противника с 24 февраля составляют около 41 тыс. 170 человек личного состава.

Также украинские военные уничтожили 1 тыс. 768 российских танков, 4 тыс. 014 (три за сутки) боевых бронированных машин, 936 (четыре за сутки) артиллерийских систем, 259 единиц РСЗО, 117 средств ПВО, 223 самолеты, вертолет 191 (один за сутки), 739 (три за сутки) БПЛА оперативно-тактического уровня, 174 крылатые ракеты, 15 кораблей/катеров, 2 тыс. 914 (две за сутки) единицы автомобильной техники и автоцистерн, 82 единицы специальной техники.

Отмечается, что самые большие потери за сутки противник понес на Бахмутском и Криворожском направлениях.

Напомним, российские оккупанты вторглись в Украину без объявления войны рано утром 24 февраля. ВСУ давали достойный отпор захватчиками. По состоянию на 1 августа были уничтожены около 41 030 противников.

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