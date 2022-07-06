Сейчас российские оккупанты перегруппировываются и ведут массированные обстрелы Сил обороны.

Российские войска концентрируют силы на Изюмском направлении, чтобы начать там масштабное наступление.

Об этом заявил военный эксперт и координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец, пишет АрміяInform.

По словам Машовца, войска перегруппировываются. Информация о сосредоточении на Изюмском направлении сил и средств противника говорит о том, что вскоре там ожидается масштабное наступление ВС РФ. Сейчас там ведут массированные артиллерийские удары по позициям Сил обороны Украины. Также у врага есть небольшой тактический успех в районе Мазановки на Славянском направлении.

"Подразделения российских войск на северо-востоке от Харькова "притормозили". Сейчас они активно минируют тактический тыл ВСУ, чтобы армия не могла подвозить туда необходимые припасы или амуницию. Также интенсивно обстреливаются соседние населенные пункты в Харьковской области", - подчеркнул Машовец.

Как отмечает эксперт, рашистам не удалось взять Белогоровку в направлении Северска. Передовые подразделения ВС РФ совершили безуспешные атаки со стороны Золотаревки и Лисичанского НПЗ на Верхнекаменское, чтобы обойти Белогоровку. Однако попытки осуществить прорыв провалились.

Как писал УНИАН, британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что бои за Славянск станут следующей ключевой битвой за Донбасс. Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

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