Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

Россия перебросила на Изюмское направление большинство оставшихся в наличии частей Восточной и Западной групп войск и продолжает наступление на Славянск.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

Сообщается, что за последнюю неделю российские силы, вероятно, продвинулись еще на 5 км по главной дороге E40 от Изюма, столкнувшись с чрезвычайно решительным сопротивлением украинцев.

Российские силы из Восточной и Западной групп войск сейчас, вероятно, находятся примерно в 16 км к северу от Славянска.

"Учитывая то, что город также находится под угрозой со стороны Центральной и Южной групп войск, существует реальная вероятность того, что битва за Славянск станет следующей ключевой битвой в борьбе за Донбасс", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, сейчас бои продолжаются в районе Белогоровки и Новоконстантиновки Луганской области.

Британская разведка в ежедневном отчете сообщила, что российские войска после захвата города Лисичанск на Луганщине, вероятно, бросят силы на взятие под контроль Донецкой области.

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