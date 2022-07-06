Сейчас президент РФ пытается втянуть в свою проигрышную войну Беларусь.

Война России в Украине оголила многие процессы и, без преувеличения, разделила мир на много групп. Объединяет всех лишь страх быть втянутыми в Третью мировую войну.

Как говорится в сюжете FreeДом, одни считают, что с агрессором можно и нужно договариваться, другие - что международная изоляция и санкции истощат Россию, а без денег и войны не будет. Третьи думают, что, усилив оборону Украины, непрямыми методами, оружием, можно добиться истощения армии РФ.

"Но все они ошибаются - Третья мировая уже идет. Единственное, все ожидали, что она будет похожа на Вторую мировую, только еще более разрушительной. Но то, что она будет настолько гибридной, не смог предсказать ни один провидец", - отмечают журналисты.

Единственное, что не позволяет назвать эту войну Третьей мировой, - то, что все события проходят пока на территории Украины.

Отмечается, что со времен Карибского кризиса 1960-х годов мир не был настолько близок к ядерной войне. То, о чем не говорили многие десятилетия, снова на слуху. Путин машет ядерной кнопкой.

Сейчас президент РФ пытается втянуть в свою проигрышную войну Беларусь, которая уже замазана кровью укранцев. Если беларусы решатся напасть на Украины, это будет официальном началом Третьей мировой войны с непредсказуемыми последствиями для многих стран.

"Третья мировая война в гибридной форме уже идет полным ходом. Мир уже воюет с диктатором Путиным и его взглядами на мироустройство", - подытожили в сюжете FreeДом.

Ранее Александр Лукашенко сообщил, что он "давно определил" роль Беларуси в украинско-российской войне. Он подчеркнул, что уже давно РФ и Беларусь создали "единую группировку вооруженных сил".

Напомним, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Российские войска заходили в нашу страну с территории Беларуси. Кроме того, запуски ракет по украинской территории довольно часто производятся с территории РБ. Но официально Лукашенко не признает участие его страны в полномасштабной войне против украинского государства.

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