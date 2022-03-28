Некоторых глав украинских городов, которых похитили российские оккупанты, нашли мертвыми. Других не могут найти.
Об этом Владимир Зеленский сказал в интервью The Еconomist.
"Они похищают мэров наших городов. Они убили некоторых из них. Некоторых из них мы не можем найти. Кое-кого из них мы уже нашли и они мертвы", - сказал президент.
Зеленский акцентировал, что российская армия использует на оккупированной территории те же методы, что и на Донбассе в 2014 году.
Как сообщал УНИАН, известно о многочисленных случаях похищения оккупантами глав украинских городов и сел.
В частности, 23 марта военнослужащие Вооруженных сил РФ пришли домой к старосте села Мотыжин Киевской области, незаконно задержали ее, ее мужа и сына и вывезли их в неизвестном направлении.
21 марта похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко на Харьковщине.
11 марта стало известно о похищении городского головы Мелитополя Ивана Федорова. Его увезли в неизвестном направлении. При этом в Министерстве иностранных дел Украины это похищение квалифицировали как военное преступление.
14 марта в Запорожской областной военной администрации заявили, что похищенный оккупантами мэр Мелитополя находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме".
16 марта стало известно, что Федорова в результате спецоперации освободили из плена оккупантов.
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