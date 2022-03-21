Правоохранители сейчас выясняют все обстоятельства.

На Харьковщине оккупанты похитили из собственного дома голову одного из сел.

Об этом в Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"Российские оккупанты продолжают террор против мирного населения Украины. Сегодня похитили Циркуновского сельского голову Николая Васильевича Сикаленко. Оккупанты похитили Николая Васильевича из собственного дома, по словам свидетелей, двинулись в направлении Липцов", - отметил он.

Синегубов добавил, что совместно с правоохранителями сейчас выясняют все обстоятельства и делают все, чтобы найти Сикаленко.

"Оккупанты уже не впервые прибегают к похищениям и оказывают давление на мирное население. Несколько дней назад россияне похитили главу Великобурлукской общины. К счастью, Виктора Терещенко удалось освободить из плена. Убежден, врагу ничего не удастся и на этот раз", - добавил председатель ОВА.

Вас также могут заинтересовать новости: