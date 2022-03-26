23 марта военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к старосте, незаконно задержали ее, ее мужа и сына и вывезли их в неизвестном направлении.

На Киевщине оккупанты похитили старосту села Мотыжин и ее семью.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По данным следствия, 23 марта военнослужащие вооруженных сил РФ пришли домой к старосте села Мотыжин Макаровского ОТГ, незаконно задержали ее, ее мужа и сына. Отмечается, что оккупанты вывезли их в неизвестном направлении.

По факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины) начато уголовное производство.

Напомним, по данным ООН оккупанты похитили по меньшей мере 36 граждан Украины на временно захваченных территориях.

По данным вице-премьер-министра Ирины Верещук, российские оккупанты взяли в плен 14 городских голов.

Вас также могут заинтересовать новости: