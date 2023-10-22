Наталья Гуменюк сообщила, что насчитали несколько десятков таких бомб.

Российские оккупанты в течение суток использовали рекордное количество авиабомб в Херсонской области. Авиация захватчиков продолжает бомбить населенные пункты.

"За эти сутки (с 7:00 до 7:00 утра) было зафиксировано фактически рекордное количество авиабомб - 36. По Херсонской области враг выпустил по 2-4 (авиабомбы - УНИАН) по одному населенному пункту. Для села, вы понимаете, это очень большая мощность, разрушение нескольких домов одновременно, когда 500-килограммовый эквивалент тротила врывается в землю, оставляя многометровые воронки", - рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона.

При этом она сообщила, что в результате этих атак пострадали люди.

Видео дня

В то же время Гуменюк отметила, что прошедшая ночь хоть и прошла под звуки воздушной тревоги, "но активности такой, которую мы фиксировали раньше, в воздухе не было".

Ситуация на фронте по состоянию на 22 октября - что известно

За прошедшие сутки оккупанты активнее всего атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях, а Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области. При этом в Генштабе ВСУ насчитали более 80 боевых столкновений.

Кроме того, потери российских оккупантов в Украине пересекли новую психологическую отметку - более 293 тысяч человек.

Вас также могут заинтересовать новости: