За сутки на украинской земле Россия потеряла 18 танков, поделились в Генштабе ВСУ.

В Украине потери врага на сегодня подскочили и пересекли новую психологическую отметку - теперь они составляют более 293 тысяч человек.

За прошедшие сутки ликвидированы 980 противников, и теперь общие потери РФ составляют примерно 293 830 оккупантов, сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Кроме того, уничтожено еще немало техники захватчиков, в том числе 19 боевых бронированных машин, 18 танков, 15 артиллерийских систем, три реактивных системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны и девять дронов оперативно-тактического уровня.

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Также ликвидированы 13 единиц автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

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По данным Генштаба, за прошедшие сутки больше всего оккупанты атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях. В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также сообщили, что подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

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