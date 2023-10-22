Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, отбили атаки врага на нескольких направлениях.

За прошедшие сутки оккупанты активнее всего атаковали на Купянском, Лиманском, Авдеевском, Марьинском направлениях, а Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. При этом отмечают, что за прошедшие сутки произошло более 80 боевых столкновений.

В Генштабе сообщили, что в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские воины отбили более 15 атак врага в районах Синьковки, Ивановки Харьковской области и Надежды Луганской области.

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На Лиманском направлении силы обороны отразили более 10 атак врага в районах Белогоровки Луганской области, Серебрянского леса и Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты атаковали в районах населенных пунктов Васюковка и Андреевка Донецкой области, но безрезультатно. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Безуспешными были наступательные действия противника в районах керамика, Авдеевки, Степного, Тоненького и Первомайского Донецкой области. Здесь Силами обороны отбито более 15 атак врага.

На Марьинском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки, Красногоровки и победы Донецкой области. Отражено более 20 атак оккупантов.

На Шахтерском и Запорожском направлениях наши защитники отбили все атаки врага в районах Пречистовки, Золотой Нивы, Старомайорского Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

В то же время, силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.

В Генштабе отмечают, что за прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Также отмечает, что подразделения ракетных войск поразили 7 артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Война в Украине - последние данные

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что по данным украинских военных 21 октября враг несколько снизил темпы наступательных действий возле города Авдеевка. В то же время российские военные блогеры утверждали, что захватнические войска РФ якобы постепенно продвигались к северу от Авдеевки возле породного отвала в направлении села Бердичи.

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