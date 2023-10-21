Украинские силы постепенно продвигаются к трассе 0513, где враг пытается создать новый оборонительный рубеж.

Российские войска не прекращают попытки контратаковать Силы обороны возле Бахмута и улучшить свои позиции как на северном фланге, так и на южном, в то же время украинские силы постепенно оттесняют врага и продвигаются к трассе 0513, где оккупанты пытаются создать новый оборонительный рубеж.

Об этом сказал начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады имени Романа Дашкевича, старший лейтенант Олег Калашников в эфире телеканала FREEДОМ. По его словам, южный фланг для врага - болевая точка, потому что имеет там плохое тактическое положение. Поэтому там россияне пытаются контратаковать в направлениях Андреевки и Клещиевки, а также сдерживать продвижение украинских подразделений в районе Зеленополья и Курдюмовки.

Калашников отметил, что на южном фланге Силы обороны имеют довольно значительные успехи.

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"Мы взяли под контроль Клещиевку, взяли северо-западные высоты - 220, которые помогают нам на тактическую глубину контролировать врага, который находится за железнодорожной дорогой напрямую. Причем здесь враг вынужден отступать за железную дорогу. Так, мы можем наблюдать уже несколько дней, как он отступает по дороге Клещиевка-Бахмут", - рассказал он.

Калашников добавил, что также ВСУ имеют определенные успехи в районе Зеленопополье-Курдюмовка, где расположен вражеский оборонительный узел.

"На некоторых участках мы уже преодолели железнодорожное полотно, то есть продвигаемся дальше - уже к трассе 0513 (автодорога Лиман-Северск-Бахмут-Горловка, - УНИАН), где они пытаются создать свой новый оборонительный рубеж. Но эта территория к трассе у них очень сильно минируется", - отметил Калашников.

Ситуация в районе Бахмута

Начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш информировал, что на Бахмутском направлении оккупационные войска пытаются атаковать позиции ВСУ в районе Клещиевки Донецкой области. Однако эти попытки врага тщетны.

Он также отметил, что россияне активно минируют там подходы. Однако, по словам Евлаша, при правильной планировке и использовании современного вооружения ВСУ смогут преодолеть эти препятствия.

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