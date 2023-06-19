Почему именно подразделения оккупантов на Луганщине первыми получили этот приказ – вопрос.

Командиры российских оккупационных войск, которые находятся на Луганщине, получили приказ в случае отступления оставлять за собой "выжженную" землю. Такое указание поступило руководителям вражеских подразделений возле Сватово, Кременной, Рубежного и Счастья.

"Есть очень интересное явление. На прошлой неделе командиры подразделений российских войск у Сватово, Кременной, Рубежного, Счастья получили необычный приказ для этого плацдарма. Приказ о том, что в случае отступления они должны оставлять после себя "выжженную" землю – уничтожать фактически все объекты инфраструктуры. Очистные сооружения, подстанции, гидростанции, плотины – полностью разрушать всю гражданскую инфраструктуру, которую будут оставлять во время отступления", – объяснил в эфире "Эспрессо" военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Эксперт отметил, что тот факт, почему именно на Луганщине оккупанты первые получили этот приказ, вызывает вопросы. Однако это означает, что в РФ всерьез рассматривают возможное отступление.

"Я не знаю, какие планы у Генштаба ВСУ. Если есть такой приказ, то российское командование реалистично рассматривает вероятность отступления от тех или иных локаций. Мы же понимаем, в связи с какими событиями это может произойти", – отметил Коваленко.

Война в Украине: важные новости с передовой

За две недели наступательных действий украинские воины освободили уже 8 населенных пунктов на Бердянском и Мелитопольском направлении. Как сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, речь идет о Новодаровке, Левадном, Сторожево, Макаровке, Благодатном, Лобково, Нескучном, Пятихатках. Освобожденная на юге площадь территорий – 113 квадратных километров.

В то же время россияне не оставили планов выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. По словам Анны Маляр, ситуация на востоке сложная. Враг сконцентрировал там значительное количество своих сил.

Тем временем немецкий таблоид BILD со ссылкой на данные Бундесвера сообщает, что оккупанты потеряли контроль над частью Бахмута под давлением Сил обороны Украины.

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