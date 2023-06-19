ВСУ постепенно продвигаются в Бахмуте.

Российские оккупанты могли потерять контроль над частью Бахмута из-за давления украинской армии.

Об этом сообщает таблоид BILD со ссылкой на документы Бундесвера, доступ к которым смогли получить журналисты.

В записях Минобороны раскрывается ситуация и на других участках фронта. Так, отмечается работа украинских партизан в глубоком тылу захватчиков. Они смогли нарушить железнодорожное сообщение в оккупированных районах Запорожской области и в Крыму.

Бундесвер акцентирует внимание и на том, что Россия начала чаще применять атаки ракет и дронов на заранее подготовленных позициях. Это делается в ответ на наступательные действия украинских защитников.

Ситуация в Бахмуте

Российские оккупанты на Бахмутском направлении сейчас действуют более осторожно и не идут нашествием трупов. Враг также пытается перехватить инициативу для того, чтобы украинская сторона подстраивалась под их действия.

Однако в этом районе россиянам все сложнее удерживать окопные линии и другие оборонительные инженерные сооружения.

Командир второго штурмового батальона третьей отдельной наступающей штурмовой бригады на Бахмутском направлении, Дмитрий Кухарчук пояснил, что продвижение в этом районе происходит медленнее, чем на Таврическом, поскольку у воинов недостаточно западной техники.

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