Враг пытается перехватить инициативу.

Российские оккупанты не оставляют планов выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сейчас на востоке "сложная ситуация", констатировала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, враг сконцентрировал на востоке значительное количество своих подразделений, в частности десантно-штурмовых.

"Враг подтянул свои силы и осуществляет активное наступление на Лиманском и Купянском направлениях, пытаясь перехватить у нас инициативу. Фиксируется высокая активность вражеских обстрелов. Продолжаются горячие бои", – сообщила она.

Заместитель министра добавила, что украинские войска мужественно действуют в условиях превосходства врага в силах и средствах и не дают врагу продвигаться.

Ситуация на востоке - что надо знать

Как сообщил Генштаб ВСУ в утренней сводке, оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За эти сутки там произошло 24 боевых столкновения.

Вечером воскресенья, 18 июня, Генштаб информировал, что на этих участках фронта за сутки произошло 17 боевых столкновений с врагом.

В то же время по итогу боевых действий на прошлой неделе украинские силы смогли деоккупировать 8 населенных пунктов, часть из них – на админгранице Запорожской и Донецкой областей.

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