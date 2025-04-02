Российские дроны также ударили по Дергачам - по предварительным данным, пострадал человек

Российские оккупанты массированно атаковали Харьков дронами. Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов.

"14 ударов вражеских беспилотников пришлись по пяти локациям города, все в Киевском районе. К счастью, обошлось без пострадавших. Есть небольшие повреждения жилого фонда и транспортной инфраструктуры", - написал он.

До этого мэр сообщал о серии взрывов в городе.

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"Предварительно удар был осуществлен по частному сектору Киевского района. Информация требует уточнения", - отмечал Терехов.

Российские дроны также ударили по Дергачам - по предварительным данным, пострадал человек, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он также подтвердил, что зафиксирован ряд ударов в Киевском районе города Харькова.

"В Киевском районе Харькова зафиксированы попадания БПЛА типа "шахед". Есть возгорание на месте прилетов. Предварительно, без пострадавших. Информация уточняется", - добавил он.

Попадание беспилотника также пришлось по одному из населенных пунктов Малоданиловской громады, сообщил ее председатель Александр Гололобов.

Российские атаки на Украину - детали

Сегодня днем российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова. Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов детализировал, что в результате вражеской атаки пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик.

Российские оккупанты сегодня также атаковали Кривой Рог. Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что враг ударил по одному из предприятий. Впоследствии он сообщил, что из-за вражеского удара по городу погибли четыре человека, а также пострадали девять человек. Все в состоянии средней тяжести.

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