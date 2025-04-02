Массированная атака на Харьков: в ГСЧС показали последствия налета дронов (фото, видео)

Подтверждена информация о по меньшей мере 8 травмированных, среди пострадавших - 9-месячный младенец.

Харьковская областная прокуратура показала последствия массированной вражеской атаки на город в ночь на среду, 2 апреля. Враг атаковал Харьков ударными дронами "Герань 2".

Как сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко, в Холодногорском районе города зафиксировано от 13 до 15 попаданий в Холодногорском районе Харькова.

Большинство попаданий пришлись на промышленную зону. В результате ударов пожары охватили около двух тысяч метров квадратных площадей складских и производственных помещений. Повреждены около 20 частных домов.

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Также Чубенко подтвердил информацию о 8 травмированных, среди пострадавших - 9-месячный младенец.

По данным прокуратуры, ночью враг атаковал Харьков ударными БпЛА "Герань 2". Чубенко показал фрагменты одного из дронов, изъятые на месте одного из ударов.

По данным ГСЧС, в Харькове зафиксированы попадания по двум гражданским предприятиям в Холодногорском районе. В производственных зданиях возникли 3 пожара площадями 1000, 800 и 70 м кв. Кроме того, повреждены рядом расположенные частные жилые дома.

Сейчас продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, к которой от ГСЧС привлечены 89 спасателей и 29 единиц техники ГСЧС. Также привлечены кинологический и пиротехнический расчеты ГСЧС. От коммунальных служб города 19 единиц техники и 49 работников.

Ночная атака на Харьков

Как сообщал УНИАН, ночью во вторник, 1 апреля, Украина снова оказалась под российской дроновой атакой, мониторинговые каналы сообщили о массированном налете беспилотных летательных аппаратов на Харьков.

По данным главы ОВА Олега Синегубова, в Харькове пострадали 8 человек. Острую реакцию на стресс испытала целая семья: 51-летняя женщина, 53-летний мужчина, 16-летняя девушка и 7-летний мальчик.

Мэр Игорь Терехов уточнил, что всего по Харькову было нанесено 15 ударов беспилотниками.

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