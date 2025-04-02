Леся Лещенко

Среди пострадавших от удара оккупантов 10-летний ребенок.

Российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом в Киевском районе Харькова, в результате чего, по предварительной информации, пострадали четыре человека.

Об этом сообщил городской председатель Игорь Терехов. "Удар пришелся по 8-му этажу 16-тиэтажки. Во дворе изуродованы шесть авто. На месте уже работают все коммунальные службы и волонтеры", - заявил он.

По его словам, есть предварительная информация о четырех пострадавших, находившихся в квартире по которой ударил беспилотник.

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"Двое раненых госпитализированы, еще двум пострадавшим медицинская помощь оказана на месте", - сказал мэр города.

В то же время, глава Харьковской ОГА Олег Синегубов детализировал, что в результате вражеской атаки пострадали 65-летняя женщина и 10-летний мальчик. "Медики оказывают всю необходимую помощь", - добавил он.

Массированные удары по Харькову

Ночью 30 марта оккупанты нанесли массированный удар "шахедами" по Харькову, в результате чего два человека погибли, еще 30 человек были ранены. Кроме этого, представитель областной прокуратуры Дмитрий Чубенко добавил, что в результате взрывов повреждены 12 высотных многоквартирных жилых домов, 24 частных жилых домов, 13 автомобилей.

Попадания вражеских дронов произо шли по шести адресам. Среди объектов, получивших повреждения: торговый центр, многоэтажные жилые дома, медицинское учреждение, а также офисное здание.

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