Тревога объявлена в Киеве и ряде областей.

В ночь на 26 ноября в Украине снова раздается воздушная тревога. Российские оккупанты атакуют нашу страну дронами-камикадзе.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В частности, фиксировались пуски нескольких групп ударных дронов из временно оккупированного Мариуполя Донецкой области.

Часть дронов направляется в сторону Киева, сообщили в Киевской городской военной администрации. В пригороде столицы уже работает ПВО.

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По состоянию на 00:42 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Черкасской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Обновлено 00:50: В Воздушных силах сообщили, что дроны, которые россияне запустили из Мариуполя, разделились. Одни беспилотники двигаются через Кременчуг в направлении Черкасс, а другие – через Полтаву в направлении Сум.

Обновлено 01:03: Группа дронов, которая двигалась на Сумы, изменила направление в сторону Миргорода, сообщили в ПС ВСУ.

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Атака "шахедами" 25 ноября: основное

В ночь на 25 ноября российские оккупанты запустили по Украине рекордное количество дронов-камикадзе типа "шахед". ПВО работала в минимум 6 областях.

Под основным ударом оказалась столица. Тревога в Киеве длилась 6 часов, именно там военные сбили подавляющую часть вражеских дронов.

Уже утром 25 ноября Воздушных силах ВСУ рассказали, что враг выпустил 75 дронов, 71 дрон сбили. При чем 40% ударных БПЛА "приземлили" мобильные группы.

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