Ступак отметил, что подобные атаки дронами-камикадзе в Киевской области будут периодически случаться.

Массированная атака дронами на Киев могла быть своеобразным "прощупыванием" на слабость. Такое мнение высказал военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак.

Как он отметил в эфире "24 канала", россияне будут сосредотачивать атаки на регионах, где меньше противовоздушной обороны и больше целей, которые представляют для них интерес.

По его словам, подобные атаки дронами-камикадзе в Киевской области будут периодически случаться. В частности, в столице есть много объектов, которые являются для врага "соблазнительными" – в частности, так называемые "центры принятия решений". Он добавил, что россияне рассчитывают на падение духа украинцев. Враг считает, что это приведет к тому, что люди будут умолять власть сесть за стол переговоров с агрессором.

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Ступак отметил, что хотя россияне и не оставят попыток атаковать Киев, враг будет концентрировать усилия на других регионах, где будет знать о скоплении оружия. Речь идет в частности о западных танках, местах изготовления и транспортировки средств радиоэлектронной борьбы, а также расположении систем HIMARS.

Атаки дронами по Украине

В ночь на 25 ноября оккупанты в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе, запустив рекордное их количество. Под основной удар попал Киев – тревога в столице длилась 6 часов, работала ПВО.

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что всего враг выпустил 75 дронов. 71 беспилотник удалось сбить – большинство в Киевской области. ПВО работала по меньшей мере в шести областях страны.

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подчеркнул, что такого количества "шахедов" за одну атаку еще не было. Он отметил, что около 40% дронов было сбито мобильными группами.

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