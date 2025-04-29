Под ударом оказались сразу несколько харьковских районов.

Вечером во вторник, 29 апреля, Харьков и Днепр оказались под массированным налетом российских дронов-камикадзе. Уже известно о пострадавших людях.

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Обновлено в 23:35: В Днепропетровской областной военной администрации сообщили, что после массированного налета дронов в городе возникли несколько пожаров, также повреждены частные дома. Уже известно об одном погибшем.

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Обновлено в 23:25: Терехов пишет, что власти зафиксировали 16 российских ударов по Харькову:

"Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, есть среди них и тяжелые".

Обновлено в 23:15: Сообщается об ударе российского БПЛА по многоэтажке в Слободском районе.

Обновлено в 23:05: Терехов сообщает о 15 пострадавших в Харькове.

Тем временем Воздушные силы пишут, что к Днепру с запада приближается новая группа "шахедов". Местные жители слышат взрывы.

Обновлено в 22:50: Количество пострадавших в Харькове увеличивается, сообщает глава областной военной администрации Олег Синегубов. Известно, что ранения получили шесть человек.

Между тем мониторинговые каналы информируют о массированной атаке на Днепр, в городе слышны взрывы. Власти пока не сообщали о последствиях.

Обновлено в 22:45: Терехов сообщил о попадании БПЛА в частный дом в Салтовском районе. Информация о пострадавших уточняется.

Обновленов 22:30: Атака на Харьков продолжается, мэр пишет о большом количестве "шахедов" в небе. В Салтовском районе получили ранения три человека, также под ударом Киевский район

В 22:08 мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе, под ударом оказались Шевченковский и Слободской районы города. По предварительным данным, в Салтовском районе БПЛА упал вблизи медицинского учреждения.

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