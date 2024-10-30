Россия оккупировала два населенных пункта Донбасса, - DeepState

Аналитики также отметили, что захватчики имеют некоторые успехи в еще двух населенных пунктах.

Российские оккупантыпродолжают наступать практически по всей линии фронта. Следовательно, оккупационная арамия достигла территориальных успехов.

В ночь на 30 октября аналитики мониторингового проекта DeepState, который отслеживает актуальную сицтацию на поле боя, обновили карту боевых действий, отметив, что российские войска оккупировали еще два населенных пункта Донецкой области.

"Враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне", - заявили аналитики.

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Война в Украине: актуальные новости

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинский фронт в Донецкой области посыпался. По его словам, россияне уже зашли в Селидово и закрепляются там. Причиной такой ситуации он называет недостаток вооружения и людей.

Между тем эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ заявили, что во время последних атак российские захватчики выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью.

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