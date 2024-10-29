Россияне заранее устанавливают полетные задачи для своих дронов, а точность выполнения этих задач не очень важна для оккупантов.

Российские оккупационные войска во время последних атак выпускали по Украине дроны с термобарической боевой частью. Об этом заявили эксперты лаборатории взрывотехнических исследований КНИИСЭ в комментарии изданию УНН.

Отмечается, что специалисты лаборатории выезжали на места атак по территории Украины с 26 по 29 октября. Часть обнаруженных обломков российского вооружения была передана экспертам для дальнейшего изучения и анализа.

"В ходе предварительного анализа на местах событий обнаружены части и обломки беспилотного летательного аппарата типа "Shahed 136" (российская маркировка – "Герань 2") с термобарической боевой частью. В частности идентифицированы платы управления двигателями китайского производства, блоки "Комета" российского производства, двигатели и другие детали", – говорят специалисты.

Видео дня

Отмечается, что "Комета" – это единственная российская технология, которую оккупанты начали использовать в ударном беспилотнике. Ее также устанавливают на ракеты Х-69, "Искандер-М", разведывательные дроны "Орлан", планирующие ФАБы и другую номенклатуру вооружения.

"Выводы по результатам анализа предыдущих подобных компонентов свидетельствуют, что производство этого российского компонента невозможно без использования иностранной микроэлектроники", – отметили в КНИИСЭ.

Насколько эффективными будут такие изменения, пока говорить рано. Сейчас оккупанты в основном применяют "шахеды" для разрушения гражданской инфраструктуры и террора гражданских украинцев.

Россияне заранее устанавливают полетные задачи для этих дронов, а точность выполнения этих задач не очень важна для оккупантов. Для врага достаточно, чтобы дрон добрался до украинской территории, ведь главная цель РФ – нанести любой вред и посеять хаос и панику среди украинского населения.

Изменения в российских дронах

Ранее стало известно, что российские оккупанты запустили в воздушное пространство Украины беспилотники с "линзой Люнеберга". Таким образом захватчики путают украинскую ПВО.

Как пояснил эксперт по авиационным средствам с никнеймом "Полковник ГШ", эти дроны не имеют боевой части, а вместо полезной нагрузки несут печатный на 3D принтере шар ("линзу Люнеберга") обернутый фольгой. Она воспринимается украинской ПВО как большая цель.

Вас также могут заинтересовать новости: