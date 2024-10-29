Никто не знает, как вернуть все утраченные территории, - комбат Третьей штурмовой

Военный подчеркнул, что украинцы должны надеяться только на себя и на собственные силы, а не ждать помощи от "черных лебедей".

Никто не знает, как выйти Силам обороны выйти на границы Украины 1991-го года. Об этом заявил командир 2-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады Дмитрий Кухарчук.

"Любая война идет не за территории, она идет за людей. Не будет иметь значения, где границы Украины, если в этой стране не будет украинцев, если их не останется. Вероятно, нет ни у кого ответа на вопрос, как вернуть утраченные территории. Те, у кого должен был бы быть этот план, надеются на "черных лебедей" - типа, "О, сейчас Пригожин придет". Надеяться надо на себя", - заявил Кухарчук.

Офицер отметил, что сейчас существует два реальных сценария развития боевых действий. По первому из них фронт рухнет, РФ оккупирует Украину, но во время партизанской войны часть территории удастся отстоять. По второму сценарию, войну заморозят. Впрочем, Кухарчук скептически оценивает шансы на замораживание.

Ситуация на фронте - что нужно знать

Как ранее писал УНИАН, "горячая фаза" войны может закончиться уже в этом году. Зеленский заявил, что это возможно, если союзники Украины на Западе останутся сильными. Более слабая Россия на поле боя поставит Украину на более сильную позицию за столом переговоров.

Также УНИАН сообщал, что издание El Pais отмечает, что Путин и Си считают, что переговоры между Украиной и РФ состоятся до конца года.

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