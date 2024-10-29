Захватчики уже зашли в Селидово и там закрепляются, поделился украинский защитник.

В Донецкой области украинский фронт посыпался.

Об этом генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко сказал во время общения с общественным деятелем и политиком Бориславом Березой.

"Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался. К сожалению, в Селидово уже зашли "*рки" и там закрепляются. Я думаю, что в ближайшее время они обойдут его кольцом и захватят полностью, что даст им тактический выход на Покровск. Это очень для нас плохо", - подчеркнул Марченко.

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В то же время он сказал, почему происходит такая ситуация.

"Во-первых - это нехватка боеприпасов, вооружения. Во-вторых - это люди. Нет людей, нет пополнения. Люди очень заморенные, они уже просто не вытягивают те фронты, на которых находятся. И третье - это разбалансировка управления. То есть, то что сейчас происходит, я скажу, что так не должно быть точно", - отметил Марченко.

При этом, генерал-майор привел пример ситуации, которая привела к потере Угледара, где перед ротацией бригады был изменен комбриг, который "не понимал, что у него происходит", только входил в суть дела и только понимал, где у него какие направления:

"Я не знаю, кто принял такое стратегическое решение это сделать, но подорвать бригаду, которая вела у нас на островах на юге Украины специфические задачи, и бросить на важнейший участок, на самые острые боевые действия без подготовки, без боевого слаживания, при том, комбриг, который не понимает, кто где находится, вот вам и итог - просто Угледара нет".

В центре внимания российско-украинская война - новости

Как сообщал УНИАН, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что российские захватчики после полного захвата Селидово и Курахово сформируют окончательные условия для полноценного наступления на город Покровск Донецкой области. Сейчас россияне завершают формирование условий для полноценного наступления на Покровск.

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