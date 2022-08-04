В информационном пространстве Украины массово распространяются фейки.

Россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины, целью которых является посеять панические настроения среди населения.

Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.

Так, в информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Еленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и запугивания. Он имеет задачу дестабилизировать и деморализовать украинское общество.

Агрессор распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Теракт в Еленовке: что известно

Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".

Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.

По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.