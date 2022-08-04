Россия начала новый этап специальных информационных операций против Украины, целью которых является посеять панические настроения среди населения.
Об этом сообщает Главное управление разведки Украины.
Так, в информационном пространстве Украины массово распространяются фейки. Используя, в частности, теракт в Еленовке, враг находит поводы для постоянного информационного террора и запугивания. Он имеет задачу дестабилизировать и деморализовать украинское общество.
Агрессор распространяет недостоверную информацию и пытается манипулировать обществом, подтолкнуть к действиям, которые могут дестабилизировать страну в период войны.
Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призывает соблюдать информационную гигиену. Украина делает все возможное для возвращения пленных, их обмена, а также розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.
Теракт в Еленовке: что известно
Как сообщал УНИАН, в ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии в пгт Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области прогремел взрыв. В результате было уничтожено здание, в котором содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".
Сразу после взрыва Россия обвинила ВСУ в обстреле исправительной колонии. По данным российской стороны, погибло более 50 украинских защитников, количество раненых неизвестно. Украинские силовые структуры заявили, что взрыв в Еленовке был российским террористическим актом с целью сокрытия военных преступлений, дискредитации Вооруженных сил Украины, срыва поставки оружия. Они требуют от Организации Объединенных Наций и Международного комитета Красного Креста немедленно отреагировать на теракт и направить на территорию колонии инспекционную миссию.
По данным украинской разведки, теракт совершили наемники из состава ЧВК "Вагнера" по личному указанию номинального владельца указанной ЧВК-Евгения Пригожина.