Пропагандистские СМИ тиражируют сообщения о том, что ВСУ нанесли удар по Донецку.

Российские оккупанты инсценировали провокацию в Донецке, чтобы обвинить Украину в нарушении объявленного ими "пасхального перемирия". Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации (ЦПД).

"На самом деле сами россияне не придерживаются своего так называемого перемирия, продолжая штурмы и обстрелы", - отметили в ЦПД.

Отмечается, что цель таких вбросов - обвинить Украину в нежелании двигаться к миру и создать российскому диктатору Владимиру Путину образ якобы миротворца.

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Пасхальное перемирие Путина

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. В Кремле заявили, что боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

В то же время, несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих ответных действий России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение оккупантом дронов-камикадзе.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, за время с полуночи до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий. Украинские военные на фронте не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России, заявил главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий.

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