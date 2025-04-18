Мишенью оккупантов стал густонаселенный район города, где находится много жилых многоэтажек. Местные власти сообщили, в каком состоянии находятся раненые.

Рано утром оккупанты нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего, по последним данным, один человек погиб, еще 57 получили ранения. Среди пострадавших 5 детей. Известно, что двум деткам по 4 года и 2,8 лет.

Как сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, по предварительной информации, россияне ударили по многоквартирным жилым домам в Основянском районе.

Кроме этого мэр города Игорь Терехов добавил: ""Вражеская ракета ударила по густонаселенному району Харькова. Есть попадание в многоэтажку. Под завалами могут находиться люди".

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В 6:10 Терехов сообщил: "По предварительной информации, удары по Харькову были нанесены баллистическими ракетами с кассетной начинкой. Именно поэтому площади поражения очень большие, и уже 26 пострадавших".

Также Терехов сообщил, что в результате удара пострадали более 20 многоквартирных домов и более 30 частных домов.

В 07:17 Терехов сообщил свежие данные о пострадавших. "54 раненых в результате утреннего ракетного удара по Харькову", - написал он.

Кроме этого Синегубов сообщил о состоянии раненых в результате удара. По его данным, 4 человека находятся в тяжелом состоянии. "На эту минуту в городские больницы госпитализированы 13 человек, из них двое детей. 4 человека в тяжелом состоянии. Врачи предоставляют пострадавшим всю необходимую помощь", - написал он.

В 8:09 в ГСЧС сообщили, что количество раненых возросло до 57, из них 5 детей, количество погибших без изменений - 1 человек. В ГСЧС уточнили, что кроме жилых домов удар был нанесен также по гражданскому предприятию.

"Повреждены многоэтажные жилые дома, учебное заведение, легковые авто. На территории предприятия загорелась кровля двухэтажного корпуса, цех и здание на общей площади около 450 кв.м", - говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели ликвидируют пожар.

В 8:39 харьковский мэр сообщил, что в результате удара уже более 60 пострадавших.

Ракетные удары по Украине

Российские оккупанты с удвоенной силой возобновили ракетный террор украинцев.

В начале апреля под удар попал Кривой Рог. Тогда погибло 19 человек, среди которых 9 детей.

А в Вербное воскресенье РФ нанесла жесточайший удар по центру Сум. Тогда жетвами россиян стали более 30 человек. Европейские лидеры осудили этот удар и выразили свое негодование. А вот президент США Дональд Трамп назвал этот удар "ошибкой" россиян.

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