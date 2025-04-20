Среди украинских военных не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

На фоне пасхального перемирия количество обстрелов на фронте в Донецкой области уменьшилось, но полного режима прекращения огня нет.

Об этом заявил главный сержант 93-й ОМБр "Холодный Яр" Виталий Пясецкий в эфире "Суспільного".

"Сложно сказать, действительно ли это перемирие должно было состояться, имеет какое-то реальное основание. Пока количество обстрелов уменьшилось, но не могу сказать, насколько", - сказал военный.

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Он добавил, что украинские военные не верят и не воспринимают серьезно перемирие со стороны России.

"По этому поводу большинство шутят. Никто всерьез это не воспринимает... Никто не доверяет россиянам. Мы это уже проходили", - отметил Пясецкий.

Он также рассказал, что в зоне ответственности их бригады россияне применяют все имеющиеся средства поражения - артиллерию, сбросы с дронов, удары FPV-дронов и тому подобное. В то же время, военный добавил, что количество применения артиллерийских средств, по сравнению с несколькими прошлыми месяцами, в полосе ответственности 93 бригады уменьшилось.

"Враг активных штурмовых действий не проводит с применением бронетехники. В основном это малые пехотные группы по 2-3 человека, за день выявляется до 20 человек личного состава врага, по которым наносится огневое поражение", - отметил он.

Пасхальное перемирие

Президент Владимир Зеленский заявил, что начиная с 10 часов утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе.

"Несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих действий в ответ России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", - отметил глава государства.

По его словам, наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. Зеленский добавил, что на этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения.

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