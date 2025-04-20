Наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на двух направлениях.

Начиная с 10 часов утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применение врагом дронов-камикадзе.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте по состоянию на 12:00 Пасхи.

"Несмотря на то, что Украина заявила о зеркальном характере своих действий в ответ России, начиная с 10 утра наблюдается увеличение количества российских обстрелов и применения оккупантом дронов-камикадзе - только по FPV есть увеличение в два раза со стороны российской армии", - отметил глава государства.

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По его словам, наиболее активные действия российская армия этим утром проводит на Покровском и Северском направлениях. Зеленский добавил, что на этих и некоторых других частях фронта продолжается применение российского тяжелого вооружения.

"За время с 00:00 до 12:00 этих суток произошло уже 26 российских штурмовых действий. Мы фиксируем каждое нарушение Россией их же собственного обещания полной тишины на все время Пасхи и готовы предоставить партнерам соответствующую информацию. Фактически либо Путин не контролирует полностью свою армию, либо ситуация доказывает, что у них в России нет цели настоящего движения к завершению войны и им нужен только выгодный пиар в медиа. Хорошо, что хоть не было воздушных тревог", - подчеркнул президент.

Пасхальное перемирие Путина

19 апреля российский диктатор Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в войне против Украины. В Кремле заявили, что боевые действия прекращаются с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля.

Там добавили, что ожидают такого же шага и от Украины.

Зеленский заявил, что если на фронте действительно воцарится полная тишина, Украина предлагает продлить ее и по окончании пасхальных суток 20 апреля в дальнейшем. "Если сейчас Россия внезапно готова действительно присоединиться к формату полной и безусловной тишины, Украина будет действовать зеркально - так, как будет с российской стороны. Тишина в ответ на тишину, удары в защиту от ударов", - сказал вчера президент.

Утром президент отметил, что Россия нарушает объявленное ею же "пасхальное перемирие", обстрелы продолжаются. Зеленский подчеркнул, что бойцы ВСУ "отвечают так, как враг этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах".

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