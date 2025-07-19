Этот полк должен помочь оккупантам на двух направлениях, отметил представитель Сил обороны юга.

Россия перебросила на юг Украины новый полк, который был сформирован в Чечне. Такое заявление сделал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин.

В эфире телеканала "Мы – Украина" он отметил, что недавно российский диктатор Владимир Путин объявил об увеличении мобилизации. Каждый военный округ РФ должен был создать подобные полки.

"Южный военный округ, который воюет у нас на юге, создал совершенно новый мотострелковый полк. Формировали его в городе Ханкала республики Чечня... Сейчас их три батальона, и четвертый также недавно зашел сюда. Две недели назад они зашли сюда, на это направление", – сказал Волошин.

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По словам представителя Сил обороны Юга, это усиление тех подразделений РФ, которые понесли большие потери.

"А они несут немалые потери. Именно армии Южного военного округа довольно "стерлись". Поэтому этот полк пришел пополнить их потери и помочь на определенных направлениях – в частности, на Ореховском и Гуляйпольском направлениях", – констатировал Владислав Волошин.

Война в Украине: важные новости

Вооруженные силы Украины восстановили несколько позиций в районе города Орехов, что в Запорожской области. Представитель Сил обороны юга Владислав Волошин отметил, что украинские военные заманивают врага в ловушки, после чего проводят контратаки.

Тем временем президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина предложила РФ провести новые переговоры на уровне делегаций уже на следующей неделе. По его словам, также нужна "встреча на уровне лидеров, чтобы реально обеспечить мир".

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